Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

Иран отверг предложение США о прекращении огня, подчеркнув необходимость окончательного завершения войны с учетом интересов страны.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, соответствующий ответ был передан Пакистану, который выступил посредником для урегулирования в конфликте с США с Ираном.

Отмечается, что Тегеран, после двух недель всесторонних обсуждений на высшем уровне, представил ответное предложение из 10 пунктов.

Среди основных условий - прекращение конфликтов в регионе, выработку протокола безопасного судоходства через Ормузский пролив, восстановление инфраструктуры и снятие санкций.

В Иране при этом заявили о необходимости достижения устойчивого урегулирования, а не временного перемирия.