    • 06 апреля, 2026
    • 18:52
    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Иран отверг предложение США о прекращении огня, подчеркнув необходимость окончательного завершения войны с учетом интересов страны.

    Как передает Report со ссылкой на IRNA, соответствующий ответ был передан Пакистану, который выступил посредником для урегулирования в конфликте с США с Ираном.

    Отмечается, что Тегеран, после двух недель всесторонних обсуждений на высшем уровне, представил ответное предложение из 10 пунктов.

    Среди основных условий - прекращение конфликтов в регионе, выработку протокола безопасного судоходства через Ормузский пролив, восстановление инфраструктуры и снятие санкций.

    В Иране при этом заявили о необходимости достижения устойчивого урегулирования, а не временного перемирия.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Иран Пакистан Соединенные Штаты Америки (США)
    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib
    Iran rejects latest ceasefire proposal as Trump deadline approaches

