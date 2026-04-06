Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 18:52
Иран отверг предложение США о прекращении огня, подчеркнув необходимость окончательного завершения войны с учетом интересов страны.
Как передает Report со ссылкой на IRNA, соответствующий ответ был передан Пакистану, который выступил посредником для урегулирования в конфликте с США с Ираном.
Отмечается, что Тегеран, после двух недель всесторонних обсуждений на высшем уровне, представил ответное предложение из 10 пунктов.
Среди основных условий - прекращение конфликтов в регионе, выработку протокола безопасного судоходства через Ормузский пролив, восстановление инфраструктуры и снятие санкций.
В Иране при этом заявили о необходимости достижения устойчивого урегулирования, а не временного перемирия.
21:20
Израиль нанес удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки
20:36
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие
20:22
Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию
20:11
