Иран нанес удар по аэропорту Эрбиля
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 12:20
Иран нанес ракетный удар по позициям сил США и курдского ополчения в аэропорту Эрбиля (провинция Иракский Курдистан).
Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.
"Несколько часов назад армия Ирана в рамках продолжающихся оперативных мероприятий нанесла удар ракетами класса "земля-земля" по месту сбора американских войск и сепаратистских группировок в аэропорту Эрбиля", - цитируют СМИ заявление пресс-службы.
В заявлении указано, что целевая зона являлась "одним из ключевых центров обеспечения и управления" операциями США, где по утверждению иранской стороны "размещалась военная техника".
