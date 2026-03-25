Иран нанес удар по аэропорту Эрбиля

Иран нанес ракетный удар по позициям сил США и курдского ополчения в аэропорту Эрбиля (провинция Иракский Курдистан).

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

"Несколько часов назад армия Ирана в рамках продолжающихся оперативных мероприятий нанесла удар ракетами класса "земля-земля" по месту сбора американских войск и сепаратистских группировок в аэропорту Эрбиля", - цитируют СМИ заявление пресс-службы.

В заявлении указано, что целевая зона являлась "одним из ключевых центров обеспечения и управления" операциями США, где по утверждению иранской стороны "размещалась военная техника".