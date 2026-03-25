    • 25 марта, 2026
    • 12:20
    Иран нанес удар по аэропорту Эрбиля

    Иран нанес ракетный удар по позициям сил США и курдского ополчения в аэропорту Эрбиля (провинция Иракский Курдистан).

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

    "Несколько часов назад армия Ирана в рамках продолжающихся оперативных мероприятий нанесла удар ракетами класса "земля-земля" по месту сбора американских войск и сепаратистских группировок в аэропорту Эрбиля", - цитируют СМИ заявление пресс-службы.

    В заявлении указано, что целевая зона являлась "одним из ключевых центров обеспечения и управления" операциями США, где по утверждению иранской стороны "размещалась военная техника".

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ракетный удар Аэропорт Эрбиль
    İran Ərbil hava limanına zərbə endirib
    Iran strikes Erbil airport in Iraq's Kurdistan region
    Ты - Король

