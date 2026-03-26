Иран готовит законопроект о сборах за проход через Ормузский пролив

Парламент Ирана работает над законопроектом, предусматривающим формализацию сборов с некоторых судов, проходящих через Ормузский пролив.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщают иранские СМИ.

В частности, депутат Мохаммадреза Резаи Кучи сообщил, что парламент продвигает план по формальному закреплению суверенитета, контроля и надзора Ирана над Ормузским проливом, а также созданию источника дохода за счет взимания сборов.

"Это совершенно естественно: так же как платят транзитные сборы при прохождении грузов через другие коридоры. Ормузский пролив также является таким коридором, мы обеспечиваем его безопасность, и естественно, что суда и нефтяные танкеры должны платить такие сборы", - отметил он.