Иран готовит законопроект о сборах за проход через Ормузский пролив
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 10:43
Парламент Ирана работает над законопроектом, предусматривающим формализацию сборов с некоторых судов, проходящих через Ормузский пролив.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщают иранские СМИ.
В частности, депутат Мохаммадреза Резаи Кучи сообщил, что парламент продвигает план по формальному закреплению суверенитета, контроля и надзора Ирана над Ормузским проливом, а также созданию источника дохода за счет взимания сборов.
"Это совершенно естественно: так же как платят транзитные сборы при прохождении грузов через другие коридоры. Ормузский пролив также является таким коридором, мы обеспечиваем его безопасность, и естественно, что суда и нефтяные танкеры должны платить такие сборы", - отметил он.
11:04
В Грузии задержан 41 нелегальный мигрант, включая граждан АзербайджанаВнешняя политика
10:59
Саид Кузечи: Суда Южной Кореи могут пройти через Ормузский пролив лишь при координации с ИраномДругие страны
10:55
СК РФ возбудил уголовные дела после нападения подростка с арбалетом в школе - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:43
Иран готовит законопроект о сборах за проход через Ормузский проливДругие страны
10:36
Видео
В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, погибли 25 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:35
Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергииДругие страны
10:28
Ли Чжэ Мён призвал население Южной Кореи экономить энергиюДругие страны
10:26
Пройдут очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчинКомандные
10:15