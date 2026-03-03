Иран атаковал танкер у берегов Омана, погиб один человек
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 14:24
Иран нанес удар по нефтяному танкеру у берегов Омана, в результате погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на Центр морской безопасности Омана.
Отмечается, что удар нанесен катером-камикадзе в 52 морских милях (96 км) от провинции Маскат. Атака спровоцировала пожар на судне, что привело к гибели одного члена экипажа. Еще 21 член экипажа были эвакуированы.
По данным ВМС Омана, судам в этом районе были выписаны навигационные предупреждения.
Последние новости
14:36
Иран нанес ракетный удар по центральной части ИзраиляДругие страны
14:34
Инфляция в Турции в феврале ускорилась впервые за пять месяцевЭкономика
14:34
Лавров: Война на Ближнем Востоке может спровоцировать распространение ядерного оружияДругие страны
14:33
Трайчо Трайков: Болгария стала неотъемлемой частью стратегической инфраструктуры ЮГКЭнергетика
14:29
Красный полумесяц сообщил о 787 погибших в Иране после ударов США и ИзраиляДругие страны
14:27
Венгрия поддерживает расширение Южного газового коридораЭнергетика
14:24
Иран атаковал танкер у берегов Омана, погиб один человекДругие страны
14:20
Фото
SOCAR и TotalEnergies обсудили полную разработку месторождения "Абшерон"Энергетика
14:14