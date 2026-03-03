Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Иран атаковал танкер у берегов Омана, погиб один человек

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 14:24
    Иран атаковал танкер у берегов Омана, погиб один человек

    Иран нанес удар по нефтяному танкеру у берегов Омана, в результате погиб один человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на Центр морской безопасности Омана.

    Отмечается, что удар нанесен катером-камикадзе в 52 морских милях (96 км) от провинции Маскат. Атака спровоцировала пожар на судне, что привело к гибели одного члена экипажа. Еще 21 член экипажа были эвакуированы.

    По данным ВМС Омана, судам в этом районе были выписаны навигационные предупреждения.

    Iran strikes oil tanker off Oman coast, one killed

