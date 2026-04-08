Иран атаковал объекты нефтяной корпорации и электростанцию в Кувейте
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 19:36
Иран нанес удары по нескольким нефтяным объектам и инфраструктуре Кувейта.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МВД эмирата в соцсети Х.
Отмечается, что были атакованы объекты нефтегазовой корпорации Kuwait Petroleum Corporation, электростанция и водоочистные установки.
"Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и Министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб", - сообщили в ведомстве.
