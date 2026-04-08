    Иран атаковал объекты нефтяной корпорации и электростанцию в Кувейте

    • 08 апреля, 2026
    • 19:36
    Иран атаковал объекты нефтяной корпорации и электростанцию в Кувейте

    Иран нанес удары по нескольким нефтяным объектам и инфраструктуре Кувейта.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МВД эмирата в соцсети Х.

    Отмечается, что были атакованы объекты нефтегазовой корпорации Kuwait Petroleum Corporation, электростанция и водоочистные установки.

    "Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и Министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб", - сообщили в ведомстве.

    İran Küveytdə neft korporasiyasının obyektlərinə və elektrik stansiyasına hücum edib
    Iran strikes oil facilities, power plant in Kuwait

