Иран атаковал объекты нефтяной корпорации и электростанцию в Кувейте

Иран нанес удары по нескольким нефтяным объектам и инфраструктуре Кувейта.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МВД эмирата в соцсети Х.

Отмечается, что были атакованы объекты нефтегазовой корпорации Kuwait Petroleum Corporation, электростанция и водоочистные установки.

"Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и Министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб", - сообщили в ведомстве.