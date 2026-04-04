Иран атаковал Иорданию свыше 280 раз с начала эскалации на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Иордании сообщили, что с начала конфликта на Ближнем Востоке страна подверглась 281 атаке со стороны Ирана, включая 161 ракетный удар и 120 атак беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Petra.

Большинство запущенных объектов были перехвачены, за исключением 20.

В заявлении армии также отмечается, что все атаки были направлены на критически важные объекты и инфраструктуру на территории Иордании.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.