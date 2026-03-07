Иран атаковал дронoм нефтяной танкер в Ормузском проливе
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 11:16
Иран атаковал нефтяной танкер "Prima" в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном в Telegram.
Согласно информации КСИР, танкер был атакован дроном после того, как якобы проигнорировал предупреждения ВМС о запрете движения и опасности в Ормузском проливе.
"Сегодня утром нефтяной танкер под торговым названием Prima был атакован дроном после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения ВМС КСИР о запрете движения и опасности Ормузского пролива", - говорится в заявлении.
