    • 07 марта, 2026
    • 11:16
    Иран атаковал дронoм нефтяной танкер в Ормузском проливе

    Иран атаковал нефтяной танкер "Prima" в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном в Telegram.

    Согласно информации КСИР, танкер был атакован дроном после того, как якобы проигнорировал предупреждения ВМС о запрете движения и опасности в Ормузском проливе.

    "Сегодня утром нефтяной танкер под торговым названием Prima был атакован дроном после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения ВМС КСИР о запрете движения и опасности Ормузского пролива", - говорится в заявлении.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    İran Hörmüz boğazında neft tankerinə dronla hücum edib
    Iran TV reports fire on ship struck by drone in Strait of Hormuz
