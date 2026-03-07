İran Hörmüz boğazında neft tankerinə dronla hücum edib
- 07 mart, 2026
- 11:22
İran Hörmüz boğazında "Prima" neft tankerinə hücum edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Telegram-da dərc olunan bəyanatında deyilir.
Məlumata görə, tanker guya Hörmüz boğazında hərəkət qadağası və təhlükə barədə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) xəbərdarlıqlarını nəzərə almadıqdan sonra dronla hücuma məruz qalıb.
"Bu gün səhər "Prima" ticarət adı ilə tanınan neft tankeri HDQ-nin Hörmüz boğazında hərəkət qadağası və təhlükə barədə dəfələrlə xəbərdarlıqlarını nəzərə almadıqdan sonra dronla hücuma məruz qalıb", - bəyanatda deyilir.
