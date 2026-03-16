Иран атаковал американскую военную базу в ОАЭ, прогремел мощный взрыв

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по складу боеприпасов на территории американской военной базы "Ад-Дафра" в ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит телеканал SNN.

Согласно информации, на базе произошел сильный взрыв, в результате которого военные США были вынуждены передислоцировать истребители с этой базы и разместить их в других местах.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.