Иракская армия приостановила операцию в районе Мосула

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Иракские войска приостановили наступательную операцию в районе города Мосул из-за плохой видимости.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил бригадный генерал ВС Ирака Хайдер Фадхил.

Армия удерживает позиции в пригороде к востоку от города. Высокая влажность и облачность ухудшают видимость, поэтому применение авиации и беспилотников затруднено.

В квартале Кокджали на востоке Мосула, который военные освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) во вторник, слышны лишь отдельные выстрелы, периодически проводится артиллерийский обстрел позиций боевиков.