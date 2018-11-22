Ирак увеличит экспорт нефти из Киркука в Джейхан

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Багдад намерен увеличить экспорт нефти с месторождений в северной иракской провинции Киркук в порт Джейхан на юге Турции".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди.

"Начался экспорт киркукской нефти через Курдскую региональную администрацию Ирака (КРАИ). Правительство планирует увеличить объемы поставок с нынешних 60 000 баррелей в день до 100 000 баррелей", - сообщил премьер журналистам в ходе еженедельного брифинга в Багдаде.

Он добавил, что между центральным правительством в Багдаде и Курдской региональной администрацией Ирака (КРАИ) установились "дружественные" отношения.

На протяжении трех лет Киркук и его нефтяные месторождения находились под контролем властей КРАИ. После попытки провести незаконный референдум в КРАИ 25 сентября 2017 года центральное правительство Ирака и поддерживающие его силы провели операцию по очистке Киркука и других спорных территорий. После установления контроля над Киркуком и другими территориями КРАИ Багдад остановил экспорт нефти из Киркука в порт Джейхан.