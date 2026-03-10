Ирак продлил закрытие воздушного пространства еще на трое суток

Воздушное пространство Ирака останется закрытым еще на трое суток.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, об этом сообщили в управлении гражданской авиации Ирака.

Ограничение будет действовать для всех прибывающих, вылетающих и транзитных рейсов в течение 72 часов до пятницы..

В заявлении ведомства говорится, что это "временная превентивная мера", принятая на основе оценки ситуации в сфере безопасности и развития событий в регионе.

"Решение будет пересмотрено с учетом любых новых обновлений", - подчеркнули в управлении.