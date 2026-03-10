Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ирак продлил закрытие воздушного пространства еще на трое суток

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 13:43
    Ирак продлил закрытие воздушного пространства еще на трое суток

    Воздушное пространство Ирака останется закрытым еще на трое суток.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, об этом сообщили в управлении гражданской авиации Ирака.

    Ограничение будет действовать для всех прибывающих, вылетающих и транзитных рейсов в течение 72 часов до пятницы..

    В заявлении ведомства говорится, что это "временная превентивная мера", принятая на основе оценки ситуации в сфере безопасности и развития событий в регионе.

    "Решение будет пересмотрено с учетом любых новых обновлений", - подчеркнули в управлении.

    эскалация на Ближнем Востоке воздушное пространство
    İraq hava məkanının bağlanmasını daha üç gün uzadıb
    Closure of Iraqi airspace extended
    Ты - Король

    Последние новости

    14:17
    Фото

    Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    14:12
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 14 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:04

    Песков: Трехсторонней встречи по Украине на этой неделе не ожидается

    В регионе
    13:59

    СМИ: Гросси на этой неделе посетит Россию

    Другие страны
    13:50

    Госагентство возбудило дело против "Азеришыг" после жалоб граждан

    Финансы
    13:49

    Fitch Ratings: Азербайджан может выбрать двухуровневую модель для цифровой валюты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    13:46
    Фото
    Видео

    Около 200 граждан Азербайджана эвакуированы из Ближнего Востока в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

    Инфраструктура
    13:46

    Цены на газ в Европе ускорили падение до 16% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    13:43

    Ирак продлил закрытие воздушного пространства еще на трое суток

    Другие страны
    Лента новостей