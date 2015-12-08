​Ирак попросил NATO убедить Турцию вывести свои войска

Баку. 08 декабря. REPORT.AZ/ Иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади обратился к НАТО с просьбой убедить Турцию немедленно вывести свои войска из Северного Ирака.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в распространенном заявлении иракского правительства.

Аль-Абади поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, отмечается в документе.

"НАТО должна использовать свое влияние, чтобы заставить Турцию немедленно вывести войска с иракской территории", - цитирует агентство Reuters правительственное коммюнике, опубликованное после истечения 48-часового ультиматума, предъявленного Анкаре правительством Багдада.

6 декабря посол Турции в Багдаде был вызван в министерство иностранных дел Ирака, где ему вручили ноту протеста против ввода нескольких сотен турецких военнослужащих на территорию Северного Ирака. В ноте протеста указывалось, что Багдад рассматривает это как враждебную акцию.

Турецкие власти заявляют, что речь идет о рутинном мероприятии – смене инструкторов на учебной базе, расположенной недалеко от Мосула. Здесь проходят курс обучения курдские ополченцы. Поскольку недалеко позиции "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ), операция проводится в сопровождении бронетехники.

По словам премьер-министра Ахмета Даутоглу, база была создана по просьбе правительства Ирака вскоре после того, как ИГИЛ захватило Мосул – крупнейший город севера страны. "За это время здесь подготовлено более 2.000 ополченцев", - сказал он.