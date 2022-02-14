Ирак планирует закупить 14 французских истребителей Rafale

Власти Ирака хотят приобрести 14 французских многоцелевых истребителя Rafale на сумму 240 млн долларов США, при этом сделка будет оплачена нефтью.

Власти Ирака хотят приобрести 14 французских многоцелевых истребителя Rafale на сумму 240 млн долларов США, при этом сделка будет оплачена нефтью.

Как передает Report, об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на главу геополитической консалтинговой компании NAMEA Group, бывшего советника главы МВД Ирака и генсека минобороны страны Нормана Риклефса.

"Иракские ВВС намерены приобрести 14 истребителей Rafale на сумму 240 млн долларов, которые будут оплачены нефтью, а не наличными", - заявил Риклефc изданию.

Также, по его данным, Франция предложила продать Ираку 20 беспилотников. "В настоящее время (минобороны Ирака) проводит технический анализ", - сообщил он, отметив, что контракт пока не был заключен.

Как отмечает издание, в ближайшее время планируется визит иракской делегации во Францию для проверки качества беспилотников. Французская сторона пока не ответила на запрос прокомментировать эту информацию.

По словам Риклефса, Ирак также ведет переговоры о беспилотниках с Пакистаном. "Пакистан тоже предложил продать Ираку 20 беспилотников, но минобороны все еще анализирует предложение", - заявил он.