Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Ирак отменил поставки нефти "Лукойлу" из-за санкций США

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 00:27
    Ирак отменил поставки нефти Лукойлу из-за санкций США

    Иракская государственная компания SOMO отменила отгрузку трех партий сырой нефти российской компании "Лукойл" в ноябре.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

    Причиной этого, указывает агентство, стали санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний, включая "Лукойл". Отмена касалась поставок нефти с месторождения Западная Курна-2 в Ираке, где "Лукойл" владеет 75% акций.

    Поставки должны были состояться 11, 18 и 26 ноября.

    В прошлом месяце в компании заявили, что приняли предложение от мирового сырьевого трейдера Gunvor о покупке ее зарубежных активов. Гендиректор Gunvor Торбьорн Торнквист в интервью Financial Times заявил о проблемах "Лукойла" по всему миру.

    "Вся международная деятельность "Лукойла" парализована. Никто не может с ними сотрудничать. Под угрозой множество рабочих мест, а перерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены", - заявил он газете.

    Напомним, что 23 октября Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

    "Лукойл" поставки нефти Ирак Reuters

    Последние новости

    00:46

    Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня

    Финансы
    00:39

    "Арсенал" разгромил "Славию", Алияр Агаев показал семь желтых карточек

    Футбол
    00:27

    Ирак отменил поставки нефти "Лукойлу" из-за санкций США

    Другие страны
    00:07
    Фото

    Миллионы избирателей в Нью-Йорке выбирают мэра

    Другие страны
    23:49

    Американские военные развертывают новое оружие для глушения спутников РФ и КНР

    Другие страны
    23:34

    СМИ: В США обсуждают возобновление работы правительства до декабря-января

    Другие страны
    23:20

    Белый дом подтвердил встречу президентов США и Сирии 10 ноября

    Другие страны
    23:12

    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    23:01

    Сенат США в 14-й раз не принял законопроект о финансах для правительства

    Другие страны
    Лента новостей