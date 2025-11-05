Ирак отменил поставки нефти "Лукойлу" из-за санкций США

Иракская государственная компания SOMO отменила отгрузку трех партий сырой нефти российской компании "Лукойл" в ноябре.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Причиной этого, указывает агентство, стали санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний, включая "Лукойл". Отмена касалась поставок нефти с месторождения Западная Курна-2 в Ираке, где "Лукойл" владеет 75% акций.

Поставки должны были состояться 11, 18 и 26 ноября.

В прошлом месяце в компании заявили, что приняли предложение от мирового сырьевого трейдера Gunvor о покупке ее зарубежных активов. Гендиректор Gunvor Торбьорн Торнквист в интервью Financial Times заявил о проблемах "Лукойла" по всему миру.

"Вся международная деятельность "Лукойла" парализована. Никто не может с ними сотрудничать. Под угрозой множество рабочих мест, а перерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены", - заявил он газете.

Напомним, что 23 октября Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".