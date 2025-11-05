İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İraq ABŞ-nin sanksiyalarına görə "Lukoyl" şirkətinə neft tədarükünü dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 01:09
    İraq ABŞ-nin sanksiyalarına görə Lukoyl şirkətinə neft tədarükünü dayandırıb

    İraqın dövlət neft şirkəti SOMO noyabr ayında Rusiyanın "Lukoyl" şirkətinə məxsus üç xam neft partiyasının göndərilməsini ləğv edib.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən məlumatına görə, buna səbəb ABŞ-nin "Lukoyl" da daxil olmaqla, Rusiyanın iri neft şirkətlərinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar olub. Ləğv edilən tədarük İraqdakı "Qərbi Kurna-2" yatağından həyata keçirilməli idi. "Lukoyl" bu yataqda 75% paya sahibdir.

    Neftin göndərilməsi 11, 18 və 26 noyabr tarixlərində baş tutmalı idi.

    Keçən ay "Lukoyl" şirkəti dünya miqyasında fəaliyyət göstərən xammal treyderi "Gunvor"un onun xarici aktivlərini almaq təklifini qəbul etdiyini açıqlamışdı. "Gunvor"un baş direktoru Torborn Tornkvist "Financial Times"a verdiyi müsahibədə "Lukoyl"un dünya üzrə ciddi problemlərlə üzləşdiyini bildirmişdi.

    "Lukoyl"ın bütün beynəlxalq fəaliyyəti iflic olub. Heç kim onlarla əməkdaşlıq edə bilmir. Minlərlə iş yeri təhlükə altındadır və emal gücü ciddi şəkildə pozula bilər", – o deyib.

    Qeyd edək ki, ABŞ Maliyyə Nazirliyi 23 oktyabr tarixində "Rosneft" və "Lukoyl" neft şirkətlərinə qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etdiyini açıqlamışdı.

    “Lukoyl İraq SOMO
    Ирак отменил поставки нефти "Лукойлу" из-за санкций США

    Son xəbərlər

    02:18

    Komitə sədri: Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılması dəqiq piar mexanizmləri ilə aparılmalıdır

    Diaspor
    02:03

    UEFA ÇL: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilib

    Futbol
    01:57

    ABŞ "Minuteman III" qitələrarası ballistik raketinin planlaşdırılmış sınağını keçirəcək

    Digər ölkələr
    01:22

    "Bitcoin"in dəyəri iyunun 23-dən bəri ilk dəfə 100 min dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    01:09

    İraq ABŞ-nin sanksiyalarına görə "Lukoyl" şirkətinə neft tədarükünü dayandırıb

    Digər ölkələr
    01:00
    Foto

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Prezidenti ilə beynəlxalq əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:46

    ABŞ ordusu Rusiya və Çin peyklərinin siqnallarını pozmaq üçün yeni silahlar yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:21

    KİV: ABŞ-də hökumətin fəaliyyətinin dekabr-yanvar aylarınadək bərpası müzakirə edilir

    Digər ölkələr
    00:04
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bayburd, Bəydağ, Baydarçay - türk tarixinin izi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti