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    Ирак отказался признать законность проведения референдума в Курдистане

    Это противоречит нашей конституции, — сказал Посол Ирака в России

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Посол Ирака в России Хайдар Хади заявил, что Багдад не признает законность проведения властями Курдистана референдума о независимости.

    Как передает Report, об этом пишет "Известия".

    "Прежде всего хочу отметить, что референдум, проведение которого иракские курды наметили на 25 сентября, отвергается иракским правительством. Это противоречит нашей конституции", - сказал он.

    Дипломат подчеркнул, что с точки зрения ООН данный референдум незаконен.

    "Наше послание - давайте притормозим с референдумом и продолжим диалог до тех пор, пока мы не придем к пониманию по всем проблематичным вопросам. Потому что сейчас не время", - резюмировал Хади.

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