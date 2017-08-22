Ирак отказался признать законность проведения референдума в Курдистане

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Посол Ирака в России Хайдар Хади заявил, что Багдад не признает законность проведения властями Курдистана референдума о независимости.

Как передает Report, об этом пишет "Известия".

"Прежде всего хочу отметить, что референдум, проведение которого иракские курды наметили на 25 сентября, отвергается иракским правительством. Это противоречит нашей конституции", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что с точки зрения ООН данный референдум незаконен.

"Наше послание - давайте притормозим с референдумом и продолжим диалог до тех пор, пока мы не придем к пониманию по всем проблематичным вопросам. Потому что сейчас не время", - резюмировал Хади.