Ирак объявил об открытии своего воздушного пространства

Управление гражданской авиации Ирака объявило об открытии воздушного пространства и возобновлении работы всех аэропортов с 8 апреля.

Как передает Report, об этом сообщило Иракское информационное агентство (INA).

"Было принято решение возобновить воздушное пространство Ирака для воздушного движения с сегодняшнего дня после стабилизации ситуации и возвращения условий к норме", - говорится в сообщении агентства.

Транзит, взлет и посадка в иракских аэропортах будут осуществляться в соответствии с установленными правилами и инструкциями.

Отметим, что воздушное пространство страны было закрыто с 28 февраля из-за конфликта США, Израиля и Ирана. Запрет распространялся на все прибывающие, вылетающие и транзитные рейсы и неоднократно продлевался.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.