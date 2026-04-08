    • 08 апреля, 2026
    • 12:45
    Ирак объявил об открытии своего воздушного пространства

    Управление гражданской авиации Ирака объявило об открытии воздушного пространства и возобновлении работы всех аэропортов с 8 апреля.

    Как передает Report, об этом сообщило Иракское информационное агентство (INA).

    "Было принято решение возобновить воздушное пространство Ирака для воздушного движения с сегодняшнего дня после стабилизации ситуации и возвращения условий к норме", - говорится в сообщении агентства.

    Транзит, взлет и посадка в иракских аэропортах будут осуществляться в соответствии с установленными правилами и инструкциями.

    Отметим, что воздушное пространство страны было закрыто с 28 февраля из-за конфликта США, Израиля и Ирана. Запрет распространялся на все прибывающие, вылетающие и транзитные рейсы и неоднократно продлевался.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.

    İraqın bütün hava limanları fəaliyyətini bərpa edib
    Iraq reopens airspace after weeks of disruption linked to regional tensions

    13:53

    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    13:52

    Минэкологии Азербайджана наделено новыми полномочиями

    13:48

    ГЭЦ: В выходные более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

    13:47

    Пезешкиан: Перемирие стало возможно благодаря усилиям Ирана

    13:41

    Бакметрополитен и AYNA внедрят новую концепцию перевозки пассажиров на период разделения линий

    13:23

    В Дагестане госпитализировали с кишечной инфекцией 35 человек, в том числе 27 детей

    13:18
    Азербайджан и Казахстан обсудили расширение партнерства в сфере медиа

    13:07

    На иранских островах Лаван и Сирри произошли несколько взрывов - ОБНОВЛЕНО

    13:05
    В Баку состоялась встреча Байрамова и Кошербаева в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

