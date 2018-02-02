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    Иордания разорвала дипломатические отношения с КНДР

    Такое решение соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу, заявил источник

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Власти Иордании приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве королевства.

    "Разрыв дипломатических отношений, которые никогда не были крепкими с КНДР, соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу", - цитирует агентство заявление источника. Соответствующее решение иорданского правительства утверждено в четверг указом короля Иордании Абдаллы II

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