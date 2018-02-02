Иордания разорвала дипломатические отношения с КНДР

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Власти Иордании приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве королевства.

"Разрыв дипломатических отношений, которые никогда не были крепкими с КНДР, соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу", - цитирует агентство заявление источника. Соответствующее решение иорданского правительства утверждено в четверг указом короля Иордании Абдаллы II