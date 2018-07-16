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    Интерпол проводит контртеррористическую операцию в портах Средиземного моря

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Интерпол направил своих офицеров в восемь морских портов Средиземного моря для оказания местным властям помощи в проверке пассажиров и выявлении потенциальных террористов в течение летнего туристического сезона. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  говорится в заявлении Интерпола.

    Контртеррористическая операция под командованием Интерпола получила кодовое имя "Нептун". В ней принимают участие такие страны, как Алжир, Франция, Италия, Марокко, Испания и Тунис при поддержке Всемирной таможенной Организации и Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

    По данным Интерпола, за первую неделю проведения операции полицейские уже идентифицировали четырех предполагаемых террористов и обнаружили местоположение одного пропавшего человека.

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