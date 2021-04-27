Интерпол арестовал в Бельгии депутата Европарламента

После ареста в европейской стране парламентарий будет отправлен в Грецию

Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата от Греции Янниса Лагоса, с которого Европарламент накануне снял депутатскую неприкосновенность. Как передает Report, об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Незадолго до этого официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони на брифинге во вторник сообщила, что афинская прокуратура выдала европейский ордер на арест Лагоса.

"Что касается снятия иммунитета с евродепутата, были приняты все необходимые действия. Речь идет о выдаче прокуратурой Афин европейского ордера на арест", - сказала Пелони.

Как сообщило телевидение, после ареста в европейской стране депутат Европарламента будет отправлен в Грецию.

Депутаты Европейского парламента накануне большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров признанной в Греции преступной организацией ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси Авги") Янниса Лагоса. Снятие неприкосновенности поддержали 658 депутатов из 693 проголосовавших. Против выступили 25 парламентариев, 10 воздержались.