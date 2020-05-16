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Индонезия ввела обязательные справки о здоровье для въезда в страну

Индонезия ввела обязательные справки о здоровье для въезда в страну

Министерство здравоохранения Индонезии на фоне ситуации с коронавирусом ввело новые требования, согласно которым все прибывающие в страну должны предъявлять справки о состоянии здоровья. Как передает Report, об этом сообщило индонезийское новостное агентство Antara.

По его данным, справки требуются как от граждан Индонезии, так и от граждан других стран. Такие справки необходимо получить в стране выезда. Они должны быть на английском языке, срок их действия составляет семь дней с момента выдачи.

Отмечается, кроме того, что все прибывающие будут проходить карантин, предусмотрено также дополнительное медицинское обследование.

По последним данным индонезийского минздрава, количество заразившихся коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 17 тысяч, скончались свыше тысячи человек.
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