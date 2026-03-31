Индонезия потребовала срочного заседания Совбеза ООН после гибели своих военных в Ливане

Министр иностранных дел Индонезии Сугионо потребовал срочного заседания Совета безопасности ООН после гибели трех своих миротворцев в Ливане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Отметим, что временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) сообщили, что двое военнослужащих погибли 30 марта в результате взрыва, а еще один миротворец погиб поздно вечером 29 марта после попадания снаряда в их позицию. В ООН заявили о начале расследования этих инцидентов.

Сугионо осудил произошедшее, назвав атаки "гнусными".

Он также сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и призвал к проведению экстренного заседания Совбеза, а также к "быстрому, тщательному и прозрачному расследованию".

Пресс-секретарь Минобороны Индонезии бригадный генерал Рико Рикардо Сирайт, в свою очередь, заявил, что безопасность миротворцев должна быть первостепенной задачей.

"Настоятельно призываем все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать безопасность миротворческого персонала", - подчеркнул он.

Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа также осудил произошедшее, подчеркнув, что любые действия, угрожающие безопасности миротворцев, должны быть немедленно прекращены.

В свою очередь, Франция, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности, заявила о намерении добиваться проведения заседания по данному вопросу.