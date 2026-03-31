İndoneziya BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını tələb edib

    Digər ölkələr
    • 31 mart, 2026
    • 11:27
    İndoneziyanın xarici işlər naziri Suqiono Livanda üç indoneziyalı sülhməramlının həlak olmasından sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməsini tələb edib.

    Bu barədə "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir.

    Qeyd edək ki, BMT-nin Livandakı müvəqqəti qüvvələrinin (UNIFIL) verdiyi məlumata görə, martın 30-da partlayış nəticəsində iki hərbçi, martın 29-da gecə saatlarında isə mövqelərinə mərminin düşməsi nəticəsində bir sülhməramlı həlak olub. BMT bu hadisələrlə bağlı araşdırmanın başladığını bildirib.

    Suqiono baş verənləri pisləyərək vəziyyəti BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşlə müzakirə etdiyini və Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməsinə, eləcə də sürətli, hərtərəfli və şəffaf araşdırmanın aparılmasına çağırdığını bildirib.

    İndoneziya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi briqada generalı Riko Rikardo Sirayt bəyan edib ki, sülhməramlıların təhlükəsizliyi birinci dərəcəli vəzifə olmalıdır.

    "Münaqişənin bütün tərəflərini beynəlxalq humanitar hüquqa riayət etməyə və sülhməramlı heyətin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırırıq", - o vurğulayıb.

    BMT-nin baş katibinin sülhməramlı əməliyyatlar üzrə müavini Jan-Pyer Lakrua da baş verənləri pisləyərək sülhməramlıların təhlükəsizliyini təhdid edən istənilən fəaliyyətə dərhal son qoyulmasının vacibliyini vurğulayıb.

    Öz növbəsində, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Fransa bu məsələ ilə bağlı iclasın keçirilməsinə nail olmaq niyyətində olduğunu bəyan edib.

    BMT Təhlükəsizlik Şurası sülhməramlılar
    Индонезия потребовала срочного заседания Совбеза ООН после гибели своих военных в Ливане
    Indonesia urges Security Council meeting after peacekeepers killed

    Son xəbərlər

    11:56

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 146 şəxs təxliyə olunub

    Digər
    11:49

    Binəli Yıldırım: 31 Mart soyqırımı bütün Türk dünyasının ortaq yaddaşıdır

    Region
    11:47

    Azərbaycanda əmək miqrasiyası üzrə sazişlər hazırlanacaq

    Biznes
    11:33

    İsmayıllıda 2 nəfərin öldüyü avtoqəzada yaralananlar xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:31

    Qana millisinin baş məşqçisi Otto Addo vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

    Futbol
    11:27

    Azərbaycanda iş yerlərində ayrı-seçkilik və qısnamaya qarşı hüquqi baza gücləndirilə bilər

    Biznes
    11:27

    İndoneziya BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını tələb edib

    Digər ölkələr
    11:26

    Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan edilib

    Daxili siyasət
    11:20

    Azərbaycan iki ayda Aİ ölkələri ilə 2,8 milyard dollarlıq ticarət aparıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti