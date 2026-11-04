İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Demokratlar ABŞ Nümayəndələr Palatasında 260-a yaxın yer qazana bilərlər

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2026
    • 14:38
    Demokratlar ABŞ Nümayəndələr Palatasında 260-a yaxın yer qazana bilərlər

    Demokratlar Partiyası aralıq seçkilərin yekunlarına görə ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında 258 yer əldə edə bilər.

    Bu barədə "Report" "NBC News" telekanalına istinadən xəbər verir.

    Proqnozlara əsasən, respublikaçılar 177 yer əldə edəcəklər.

    Nəşrin məlumatına görə, hazırda demokratlar artıq 231, respublikaçılar isə 144 yeri özləri üçün təmin ediblər. Ümumilikdə Nümayəndələr Palatasında 435 yer var.

    Əgər proqnoz özünü doğruldarsa, demokratlar Nümayəndələr Palatasında 1993–1995-ci illərdə fəaliyyət göstərmiş Konqres çağırışından bəri ən böyük təmsilçiliyə nail olacaqlar.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) ABŞ Konqresi
    Демократы могут получить около 260 мест в Палате представителей США
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