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    Демократы могут получить около 260 мест в Палате представителей США

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 14:28
    Демократы могут получить около 260 мест в Палате представителей США

    Демократическая партия может получить 258 мест в Палате представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC News.

    Республиканцы, согласно прогнозам, получат 177 мест.

    По данным издания, на данный момент демократы уже обеспечили себе 231 место, а республиканцы – 144. Всего в Палате представителей 435 мест.

    Если прогноз оправдается, демократы добьются наибольшего представительства в Палате представителей со времен созыва Конгресса, работавшего в 1993–1995 годах.

    Промежуточные выборы Республиканцы Демократы Соединенные Штаты Америки (США)
    Demokratlar ABŞ Nümayəndələr Palatasında 260-a yaxın yer qazana bilərlər
    MiniBoss
    MiniBoss

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