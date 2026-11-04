Демократы могут получить около 260 мест в Палате представителей США
Другие страны
- 04 ноября, 2026
- 14:28
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Демократическая партия может получить 258 мест в Палате представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC News.
Республиканцы, согласно прогнозам, получат 177 мест.
По данным издания, на данный момент демократы уже обеспечили себе 231 место, а республиканцы – 144. Всего в Палате представителей 435 мест.
Если прогноз оправдается, демократы добьются наибольшего представительства в Палате представителей со времен созыва Конгресса, работавшего в 1993–1995 годах.
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