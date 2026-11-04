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    "İmişli"nin U-19 komandasına altı legioner futbolçu cəlb olunub

    Futbol
    • 04 noyabr, 2026
    • 14:47
    İmişlinin U-19 komandasına altı legioner futbolçu cəlb olunub

    "İmişli" klubunun U-19 komanadasına 6 legioner futbolçu cəlb edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.

    Qambiyadan 18 yaşlı Ebrima Camme və 19 yaşlı Lamin Kante, Nigeriyadan isə 18 yaşlı Adavale Latef, Bassey Meşak, Abdullatef Apatira və Olayinka Qbolahan komandanın sıralarına qoşulublar.

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