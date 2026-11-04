İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sahil Babayev:"2027-ci ilin büdcə zərfində sosial islahatlar üçün ehtiyat vəsait nəzərdə tutulub"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 14:46
    Sahil Babayev:2027-ci ilin büdcə zərfində sosial islahatlar üçün ehtiyat vəsait nəzərdə tutulub

    Gələn ildən növbəti genişmiqyaslı sosial islahat paketinin icrasına start verilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün baş tutan iclasında 2027-ci il üçün büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    "Həmin paketin son parametrləri hazırda hökumət səviyyəsində müzakirə mərhələsindədir. Bu büdcə zərfinin cari xərcləri tərkibində məhz bu istiqamət üzrə müvafiq ehtiyat formalaşdırılıb.

    Bunun nəticəsi kimi cari xərclərdə artım gözlənilir. Çünki sosial islahat paketi ənənəvi şəkildə çoxsaylı sahə və seqmentləri əhatə edir və onların hamısı cari xərclər kateqoriyasına aid edilir", - nazir qeyd edib.

    S. Babayevin fikrincə, hazırda qarşıda duran ən əhəmiyyətli məsələ həm xarici, həm də daxili özəl investisiyaların artırılmasının stimullaşdırılması və bunun üçün lazımi şəraitin daha da təkmilləşdirilməsidir: .

    Cari xərclərin və ümumilikdə büdcə həcminin artımının inflyasiyaya təsirinə toxunan nazir qeyd edib ki, büdcə xərclərinin artımı 1,7 % həddində proqnozlaşdırılır. Onun sözlərinə görə, bu göstəricinin inflyasiyaya əhəmiyyətli təsir göstərəcəyi gözlənilmir. Həm monetar, həm də fiskal siyasətin bu baxımdan yetərincə əlaqələndirildiyi vurğulanıb.

    "Bununla yanaşı, cari xərclərin artmasının başlıca səbəblərindən birini ölkə Prezidenti əvvəlcədən bəyan etmişdi. Belə ki, gələn ildən başlayaraq növbəti həcmli sosial islahat paketinin icrasına start verilməsi planlaşdırılır".

    Sahil Babayev 2027-ci ilin dövlət büdcəsi
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:54
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:52
    Video
    Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıb
    Region
    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti