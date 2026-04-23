Индонезия договорилась с Россией о покупке 150 млн баррелей нефти
    • 23 апреля, 2026
    • 14:13
    Индонезия договорилась с Россией о покупке 150 млн баррелей нефти

    Индонезия договорилась с Россией о поставках 150 млн баррелей российской нефти по специальной цене,

    Как передает Report, об этом пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо.

    По его словам, соглашение позволит Индонезии хранить нефть внутри страны в качестве буфера на случай потенциальных экономических потрясений.

    "Индонезия получила от российского правительства обязательство о предоставлении 150 млн баррелей нефти, которые мы можем хранить в ожидании экономических колебаний", - сказал Джоджохадикусумо.

    По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе визита президента Индонезии в РФ 13 апреля.

    Джоджохадикусумо добавил, что Россия согласилась оперативно поставить 100 млн баррелей нефти по сниженной цене. Если Индонезии потребуются дополнительные объемы, то Москва обязалась предоставить еще 50 млн баррелей.

    Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия планирует начать получать импорт нефти из России уже в апреле 2026 года.

    Необходимость экстренной покупки нефти в России у Индонезии появилась в связи с кризисом вокруг Ормузского пролива.

    Индонезия Россия Поставка нефти Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана
    İndoneziya Rusiyadan 150 milyon barel neft alacaq
    Indonesia secures 150 million barrels of oil from Russia

    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
