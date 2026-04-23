Индонезия договорилась с Россией о покупке 150 млн баррелей нефти

Индонезия договорилась с Россией о поставках 150 млн баррелей российской нефти по специальной цене,

Как передает Report, об этом пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо.

По его словам, соглашение позволит Индонезии хранить нефть внутри страны в качестве буфера на случай потенциальных экономических потрясений.

"Индонезия получила от российского правительства обязательство о предоставлении 150 млн баррелей нефти, которые мы можем хранить в ожидании экономических колебаний", - сказал Джоджохадикусумо.

По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе визита президента Индонезии в РФ 13 апреля.

Джоджохадикусумо добавил, что Россия согласилась оперативно поставить 100 млн баррелей нефти по сниженной цене. Если Индонезии потребуются дополнительные объемы, то Москва обязалась предоставить еще 50 млн баррелей.

Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия планирует начать получать импорт нефти из России уже в апреле 2026 года.

Необходимость экстренной покупки нефти в России у Индонезии появилась в связи с кризисом вокруг Ормузского пролива.