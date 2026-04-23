    İndoneziya Rusiyadan 150 milyon barel neft alacaq

    Energetika
    23 aprel, 2026
    • 14:40
    İndoneziya Rusiyadan 150 milyon barel neft alacaq

    İndoneziya xüsusi qiymətə 150 milyon barel Rusiya neftinin tədarükü barədə bu ölkə ilə razılığa gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cakartanın energetika və ətraf mühit üzrə xüsusi elçisi Haşim Cocohadikusumoya istinadən İndoneziyanın həftəlik "Tempo" nəşri yazır.

    Onun sözlərinə görə, saziş İndoneziyaya potensial iqtisadi sarsıntılar halında nefti ölkə daxilində bufer kimi saxlamağa imkan verəcək.

    "İndoneziya Rusiya hökumətindən iqtisadi tərəddüdləri gözləyərkən saxlaya biləcəyimiz 150 milyon barel neftin verilməsi barədə öhdəlik alıb", - Cocohadikusumo bildirib.

    Onun sözlərinə görə, belə bir razılıq İndoneziya prezidentinin aprelin 13-də Rusiya Federasiyasına səfəri zamanı əldə olunub.

    Cocohadikusumo əlavə edib ki, Rusiya endirimli qiymətlə 100 milyon barel nefti operativ şəkildə tədarük etməyə razılaşıb. Əgər İndoneziyaya əlavə həcmlər lazım olarsa, o zaman Moskva daha 50 milyon barel təqdim etməyi öhdəsinə götürüb.

    Daha əvvəl energetika və mineral ehtiyatlar naziri Bahlil Lahadaliya İndoneziyanın artıq 2026-cı ilin aprelində Rusiyadan neft idxalını almağa başlamağı planlaşdırdığını bildirmişdi.

    İndoneziyanın Rusiyadan təcili neft alması zərurəti Hörmüz boğazı ətrafındakı böhranla əlaqədar yaranıb.

    İndoneziya Rusiya Hörmüz boğazı Rusiyaya qarşı sanksiyalar
    Индонезия договорилась с Россией о покупке 150 млн баррелей нефти
    Indonesia secures 150 million barrels of oil from Russia

    Son xəbərlər

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
