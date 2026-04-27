Futzal üzrə Azərbaycan I Liqasında üçüncü yer və final oyununun tarixi açıqlanıb
Futbol
- 27 aprel, 2026
- 14:00
Futzal üzrə Azərbaycan I Liqasında 3-cü yer və final oyununun tarixi müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
Mövsümə mayın 7-də yekun vurulacaq. Həmin gün, saat 18:30-da "Olimpik Star"da "Baku Fire-2" və "Xan Lənkəran" komandaları üçüncü yer uğrunda görüşə çıxacaqlar.
Saat 20:00-da isə PFL və "Star kargo" final matçında münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.
14:30
Foto
Almaniyanın diplomatları Xankəndi ilə tanış olublarDaxili siyasət
14:28
Foto
Video
Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, xəsarət alanlar varHadisə
14:26
Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilibXarici siyasət
14:25
Bu ilin 3 ayı ərzində 43 piyadanı avtomobil vurub, 21-i ölübHadisə
14:22
Azərbaycanda quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma aşkarlanmayıbSağlamlıq
14:21
Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdırDigər ölkələr
14:14
Foto
Ağdərədə "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası start götürübFərdi
14:10
"Hizbullah" Livanın İsraillə birbaşa danışıqlarını "ağır günah" adlandırıbDigər ölkələr
14:08