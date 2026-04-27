    • 27 aprel, 2026
    • 14:02
    Polşa Ukraynanın dəstəyi ilə PUA armadası yaradacaq

    Polşanın Baş naziri Donald Tusk ölkənin silahlı qüvvələrinin ehtiyacları üçün müasir pilotsuz uçuş aparatları (PUA) armadasının yaradılmasında Ukrayna ilə əməkdaşlıq etdiyini elan edib.

    "Report" "Interia Wydarzenia" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, "Ukraynanın bərpası üzrə Konfransa gedən yol: təhlükəsizlik və müdafiə ölçüsü" adlı tədbirdə bildirib.

    "Bu gün Polşa təhlükəsizliyinin inkişafında yeni mərhələni sizinlə birgə açmaqdan qürur duyuram. Və fəxr edirəm ki, bu layihədə tərəfdaşımız bu gün səmada taleyi həll edən sahədə ən böyük təcrübəyə malik olan bir ölkədir", - o deyib.

    Tusk qeyd edib ki, Polşanın dron armadasının yaradılması proqramı ukraynalı mütəxəssislərin texniki həllərinin dəstəyi ilə həyata keçiriləcək.

    O, Ukraynanın digər dövlətlərə, o cümlədən Yaxın Şərqdəki ölkələrə yardım təcrübəsini xatırladaraq vurğulayıb ki, Ukrayna öz hava məkanının müdafiəsini gücləndirməyə çalışan ölkələr üçün mühüm tərəfdaşa çevrilib.

    "Polşa-Ukrayna münasibətləri və Avropa ilə Ukrayna arasındakı münasibətlər müharibə edən ölkəyə birtərəfli yardım deyil. Biz Ukraynanın da çox şey verə biləcəyi bir tərəfdaşlıq modeli qura bildik", - Tusk əlavə edib.

    Xatırladaq ki, bazar ertəsi Donald Tusk Polşanın Rjeşuv şəhərində Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko ilə görüşüb.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Donald Tusk Ukrayna Polşa
    Польша создаст армаду БПЛА при поддержке Украины

    Son xəbərlər

    14:30
    Foto

    Almaniyanın diplomatları Xankəndi ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    14:28
    Foto
    Video

    Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    14:26

    Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    14:25

    Bu ilin 3 ayı ərzində 43 piyadanı avtomobil vurub, 21-i ölüb

    Hadisə
    14:22

    Azərbaycanda quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma aşkarlanmayıb

    Sağlamlıq
    14:21

    Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdır

    Digər ölkələr
    14:14
    Foto

    Ağdərədə "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası start götürüb

    Fərdi
    14:10

    "Hizbullah" Livanın İsraillə birbaşa danışıqlarını "ağır günah" adlandırıb

    Digər ölkələr
    14:08

    Yaponiya Baş naziri Hörmüzün bağlanması fonunda enerji resurslarına qənaət etməməyə çağırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti