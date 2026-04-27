    Польша создаст армаду БПЛА при поддержке Украины

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о сотрудничестве с Украиной в создании современной армады беспилотников для нужд польских вооруженных сил.

    Как передает Report со ссылкой на Interia Wydarzenia, об этом он заявил на мероприятии "Путь к Конференции по восстановлению Украины: безопасность и оборонное измерение".

    "Я горжусь тем, что сегодня могу вместе с вами открыть этот новый этап в развитии польской безопасности. И я горжусь тем, что нашим партнером в этом проекте является страна, имеющая наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе", - заявил он.

    Туск сообщил, что польская программа создания армады дронов будет реализовываться при поддержке технических решений украинских специалистов.

    Он подчеркнул, что Украина стала важным партнером для стран, стремящихся укреплять защиту своего воздушного пространства, напомнив о ее опыте помощи другим государствам, в том числе на Ближнем Востоке.

    "Польско-украинские отношения и отношения между Европой и Украиной - это не односторонняя помощь стране, которая воюет. Нам удалось построить модель партнерства, в которой Украина также может многое дать", - добавил Туск.

    Напомним, в понедельник Дональд Туск встретился в польском Жешуве с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

