Индия возобновит работу посольства в Кабуле

Правительство Индии собирается возобновить работу посольства в столице Афганистана Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на The Times of India, об этом заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар на встрече с афганским коллегой Амир Ханом Муттаки.

"Я рад объявить сегодня о повышении статуса технической миссии в Кабуле до уровня посольства Индии", - сказал Джайшанкар.

Он заверил, что Дели полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Афганистана. Он добавил, что более тесное сотрудничество между странами внесет вклад как в развитие Афганистана, так и в региональную стабильность.

В мае Пакистан решил повысить уровень отношений с Афганистаном и назначить посла в Кабул.