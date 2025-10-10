Индия возобновит работу посольства в Кабуле
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 12:26
Правительство Индии собирается возобновить работу посольства в столице Афганистана Кабуле.
Как передает Report со ссылкой на The Times of India, об этом заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар на встрече с афганским коллегой Амир Ханом Муттаки.
"Я рад объявить сегодня о повышении статуса технической миссии в Кабуле до уровня посольства Индии", - сказал Джайшанкар.
Он заверил, что Дели полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Афганистана. Он добавил, что более тесное сотрудничество между странами внесет вклад как в развитие Афганистана, так и в региональную стабильность.
В мае Пакистан решил повысить уровень отношений с Афганистаном и назначить посла в Кабул.
Последние новости
13:28
Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города ЭйлатВ регионе
13:26
Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФДругие страны
13:24
В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%Финансы
13:24
Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в БакуВ регионе
13:18
Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГВ регионе
13:18
Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октябряДругие страны
13:17
Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 годаИКТ
13:17
Глава МИД Финляндии посетит АзербайджанВ регионе
13:13