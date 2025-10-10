Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Индия возобновит работу посольства в Кабуле

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 12:26
    Индия возобновит работу посольства в Кабуле

    Правительство Индии собирается возобновить работу посольства в столице Афганистана Кабуле.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of India, об этом заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар на встрече с афганским коллегой Амир Ханом Муттаки.

    "Я рад объявить сегодня о повышении статуса технической миссии в Кабуле до уровня посольства Индии", - сказал Джайшанкар.

    Он заверил, что Дели полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Афганистана. Он добавил, что более тесное сотрудничество между странами внесет вклад как в развитие Афганистана, так и в региональную стабильность.

    В мае Пакистан решил повысить уровень отношений с Афганистаном и назначить посла в Кабул.

    Hindistan Əfqanıstandakı səfirliyinin işini bərpa edəcək

