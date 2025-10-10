İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Hindistan Əfqanıstandakı səfirliyinin işini bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:32
    Hindistan Əfqanıstandakı səfirliyinin işini bərpa edəcək

    Hindistan hökuməti Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə səfirliyinin fəaliyyətini bərpa etmək niyyətindədir.

    "Report"un "The Times of India"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Subramanyam Jayşankar əfqanıstanlı həmkarı Əmir Xan Muttaqi ilə görüşdə bəyan edib.

    "Mən bu gün Kabuldakı texniki missiyanın statusunun Hindistan səfirliyi səviyyəsinə qaldırılmasını elan etməkdən məmnunam", - S.Jayşankar bildirib.

    Hindistan Əfqanıstan kabul
    Индия возобновит работу посольства в Кабуле

