Hindistan Əfqanıstandakı səfirliyinin işini bərpa edəcək
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 12:32
Hindistan hökuməti Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə səfirliyinin fəaliyyətini bərpa etmək niyyətindədir.
"Report"un "The Times of India"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Subramanyam Jayşankar əfqanıstanlı həmkarı Əmir Xan Muttaqi ilə görüşdə bəyan edib.
"Mən bu gün Kabuldakı texniki missiyanın statusunun Hindistan səfirliyi səviyyəsinə qaldırılmasını elan etməkdən məmnunam", - S.Jayşankar bildirib.
