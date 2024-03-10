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Индия подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли

Индия подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли Индия и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, подписали соглашение о торгово-экономическом партнерстве.
Другие страны
10 марта 2024 г. 10:43
Индия подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли

Индия и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, подписали соглашение о торгово-экономическом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония состоялась в Нью-Дели.

"Это знаменательное событие. Подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Европейской ассоциацией свободной торговли знаменует собой кульминацию почти 15-летней напряженной работы, огромной энергии и усилий", - сказал в ходе церемонии министр торговли и промышленности, по делам потребителей, продовольствия и государственного распределения Индии Пиюш Гоял.

Министр заверил, что "Индия окажет всю возможную поддержку странам-участницам и будет способствовать промышленности и бизнесу не только в достижении поставленных целей, но и в выходе за их рамки". "Пусть это соглашение ознаменует начало новой главы на пути наших стран к процветанию", - добавил он.

Соглашение направлено на увеличение торговых и инвестиционных потоков, создание рабочих мест и экономическое развитие. Ожидается, что оно приведет к притоку инвестиций на сумму $100 млрд из блока четырех стран ЕАСТ в Индию в течение следующих 15 лет.

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