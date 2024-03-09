В столице Испании продолжаются протесты с требованием отставки премьера

Тысячи людей вышли на акцию протеста в центре испанской столицы против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и с требованием отставки председателя правительства страны Педро Санчеса.

Тысячи людей вышли на акцию протеста в центре испанской столицы против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и с требованием отставки председателя правительства страны Педро Санчеса.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Демонстрация была организована почти сотней организаций и ассоциаций на площади у мэрии Мадрида. Митинг также поддержали некоторые оппозиционные партии. Участники протеста, многие из которых принесли с собой испанские флаги, скандировали лозунги против Санчеса.

Акция состоялась после того, как Санчес согласился внести в законопроект изменения, на которых настаивали сторонники экс-лидера региона Карлеса Пучдемона. 30 января Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не смог одобрить дальнейшее рассмотрение инициативы, поскольку она не получила поддержки партии "Вместе за Каталонию" Пучдемона. Закон об амнистии вызвал резкую критику со стороны оппозиции в адрес правительства.