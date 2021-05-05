Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19 после США

В Индии обновился антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Со вчерашнего дня медики выявили 338 439 заболевших COVID-19, за это же время скончались 3 780 пациентов. Предыдущий антирекорд зафиксировали 2 мая, когда умерли 3 689 пациентов с коронавирусом.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19 после США.

Ранее директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх заявил, что за рост заболеваемости в Индии ответственны "британский", "южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавируса, а также его вариант с двойной мутацией.