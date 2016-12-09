Индия намерена начать печатать пластиковые деньги

Баку. 9 декабря.REPORT.AZ/ Правительство Индии сообщило, что намерено ввести в оборот денежные банкноты, напечатанные на пластиковой основе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил госминистр финансов Арджун Рам Мегхвал в письменном ответе на запрос парламента страны.

"Было принято решение печатать банкноты на основе пластмассы или полимера. Процесс приобретения уже начат", - заявил А.Р.Мегхвал.

Резервный банк Индии уже давно планировал начать выпуск денег на полимерной основе. Еще в 2014 году правительство сообщало, что намерено провести испытания, запустив в оборот 1 млрд. пластмассовых купюр номиналом 10 рупий (0,15 долларов США) в ряде индийских городов. Пластмассовые банкноты имеют большую продолжительность жизни (до пяти лет - в среднем в два-три раза дольше чем у бумажной банкноты).

Правительство Индии объявило 8 ноября о денежной реформе, в результате которой из обращения были изъяты самые ходовые крупные купюры номиналом в 500 и 1000 рупий (эквивалент 7,5 и 15 долларов соответственно) с целью борьбы с фальшивомонетчиками и коррупционерами.