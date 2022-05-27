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Индианка Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии

Индианка Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии Писательница из Индии Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за произведение "Могила с песком" (Tomb of Sand).
Другие страны
27 мая 2022 г. 06:50
Индианка Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии

Писательница из Индии Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за произведение "Могила с песком" (Tomb of Sand).

Как передает Report, об этом объявил на церемонии в Лондоне председатель жюри, ирландский переводчик Фрэнк Уайн.

Книга рассказывает историю 80-летней женщины, которая переживает сильную депрессию из-за смерти мужа. Она сталкивается с непониманием собственной дочери, совершает поездку в Пакистан, что рождает в ней болезненные воспоминания о разделе страны, но в итоге находит новые источники радости в жизни.

Это первая книга, переведенная с хинди, которая смогла получить престижную премию. Перевод на английский выполнила художник, писатель и переводчик из США Дейзи Роквелл. Всего в шорт-лист премии вошли шесть произведений на шести разных языках - испанском, корейском, норвежском, польском, хинди и японском. Пять из них были написаны женщинами.

Среди авторов, попавших в этом году в шорт-лист, была польская писательница Ольга Токарчук с произведением "Книги Иакова" (The Books of Jacob). В 2018 году Токарчук уже была удостоена Букеровской премии за роман "Бегуны" (Flights). На следующий год ей была присуждена Нобелевская премия по литературе, в тот же год она снова была включена в шорт-лист Международной Букеровской премии.

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