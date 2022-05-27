Индианка Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии

Писательница из Индии Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за произведение "Могила с песком" (Tomb of Sand).

Писательница из Индии Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за произведение "Могила с песком" (Tomb of Sand).

Как передает Report, об этом объявил на церемонии в Лондоне председатель жюри, ирландский переводчик Фрэнк Уайн.

Книга рассказывает историю 80-летней женщины, которая переживает сильную депрессию из-за смерти мужа. Она сталкивается с непониманием собственной дочери, совершает поездку в Пакистан, что рождает в ней болезненные воспоминания о разделе страны, но в итоге находит новые источники радости в жизни.

Это первая книга, переведенная с хинди, которая смогла получить престижную премию. Перевод на английский выполнила художник, писатель и переводчик из США Дейзи Роквелл. Всего в шорт-лист премии вошли шесть произведений на шести разных языках - испанском, корейском, норвежском, польском, хинди и японском. Пять из них были написаны женщинами.

Среди авторов, попавших в этом году в шорт-лист, была польская писательница Ольга Токарчук с произведением "Книги Иакова" (The Books of Jacob). В 2018 году Токарчук уже была удостоена Букеровской премии за роман "Бегуны" (Flights). На следующий год ей была присуждена Нобелевская премия по литературе, в тот же год она снова была включена в шорт-лист Международной Букеровской премии.