Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго

Иммиграционная служба США (ICE) продолжит свою деятельность по задержанию нелегальных мигрантов в Чикаго, несмотря на приостановку работы федерального правительства.

Как передает со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила член сената Иллинойса Грасиэла Гузман.

"Насколько я понимаю, даже при закрытии правительства их считают незаменимыми работниками, что, если задуматься, лишь усиливает чудовищность того, что они делают", - сказала Гузман.

Член сената штата Иллинойс добавила, что ситуация, когда ряд важнейших социальных служб находятся под угрозой, в то время как ICE сохраняет неограниченный доступ к финансированию, является "безумием".