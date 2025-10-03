Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго

    • 03 октября, 2025
    • 04:58
    Иммиграционная служба США (ICE) продолжит свою деятельность по задержанию нелегальных мигрантов в Чикаго, несмотря на приостановку работы федерального правительства.

    Как передает со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила член сената Иллинойса Грасиэла Гузман.

    "Насколько я понимаю, даже при закрытии правительства их считают незаменимыми работниками, что, если задуматься, лишь усиливает чудовищность того, что они делают", - сказала Гузман.

    Член сената штата Иллинойс добавила, что ситуация, когда ряд важнейших социальных служб находятся под угрозой, в то время как ICE сохраняет неограниченный доступ к финансированию, является "безумием".

