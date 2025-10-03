İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    ABŞ-nin İmmiqrasiya Xidməti Çikaqoda fəaliyyətini davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 06:03
    ABŞ-nin İmmiqrasiya Xidməti Çikaqoda fəaliyyətini davam etdirəcək

    ABŞ-nin İmmiqrasiya Xidməti (İCE) federal hökumətin işini dayandırmasına baxmayaraq, Çikaqoda fəaliyyətini davam etdirəcək.

    "Report"un xarici mətbuata istinadən məlumatına görə, bu barədə İllinoys ştatından senator Qrasiela Quzman bildirib.

    "Belə başa düşürəm ki, hökumətin bağlanması ilə belə, onlar vacib işçilər hesab olunurlar. Bu barədə düşünəndə, gördükləri işin nəhəngliyi artır", - Quzman deyib.

    İllinoys senatoru əlavə edib ki, ICE-nin maliyyəyə məhdudiyyətsiz çıxışı təmin edərkən bir sıra vacib sosial xidmətlərin təhlükə altında olduğu vəziyyət "ağılsızlıqdır".

    ABŞ İmmiqrasiya İllinoys ştatı
    Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго

    Son xəbərlər

    06:27

    Bolqarıstan Prezidenti kəşfiyyat orqanına rəhbər təyin etmək hüququndan məhrum olunub

    Digər ölkələr
    06:03

    ABŞ-nin İmmiqrasiya Xidməti Çikaqoda fəaliyyətini davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    05:44

    U20 Dünya Çempionatı: ABŞ millisi Fransa yığmasını məğlub edib

    Futbol
    05:16

    Türkiyədə fabrikdə 32 nəfər qazdan zəhərlənib - YENİLƏNİB

    Region
    04:55

    ABŞ senatorları Pentaqonun Karib hövzəsində əməliyyatları əsaslandırılmasını tələb ediblər

    Digər ölkələr
    04:22

    Tramp: ABŞ tarif gəlirlərindən ildə 1 trilyon dollardan çox qazanacaq

    Digər ölkələr
    03:38

    MI6-nın rəhbəri ilk dəfə qadın olub

    Digər ölkələr
    03:18
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Almatı Bəyannaməsi niyə İrəvanı həyəcanlandırır?

    Daxili siyasət
    02:48

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarının medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti