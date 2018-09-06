 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в среду на западе Кабула. Об этом сообщают афганские СМИ, передает Report. 

    Теракт произошел в среду вечером. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время соревнований в спортивном клубе в квартале Кала-е-Назир района Дашт-е-Барчи. 

    Позже неподалеку от клуба в толпе журналистов и полицейских был взорван заминированный автомобиль. В результате погибли более 20 человек, в том числе корреспондент телеканала Tolo News Самим Фарамарз. Более 70 человек получили ранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi