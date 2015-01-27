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    ИГ потребовала 27 террористов в обмен на заложников

    Группировка передала властям Иордании список, в котором значится 27 имен

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" (ИГ) потребовала освобождения из иорданских тюрем 27 террористов в обмен на японского заложника Кэндзи Гото и пилота ВВС Иордании, чей истребитель был сбит в небе над Сирией в конце декабря прошлого года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил японский телеканал TBS со ссылкой на источник в иорданском правительстве.

    По его данным, ИГ передала властям Иордании список, в котором значится 27 имен. Основная их часть - приговоренные к смертной казни за терроризм.

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