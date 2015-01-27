ИГ потребовала 27 террористов в обмен на заложников

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" (ИГ) потребовала освобождения из иорданских тюрем 27 террористов в обмен на японского заложника Кэндзи Гото и пилота ВВС Иордании, чей истребитель был сбит в небе над Сирией в конце декабря прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил японский телеканал TBS со ссылкой на источник в иорданском правительстве.

По его данным, ИГ передала властям Иордании список, в котором значится 27 имен. Основная их часть - приговоренные к смертной казни за терроризм.