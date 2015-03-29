Хуситы в Йемене выпустили из тюрьмы около 2 тыс. заключенных

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Повстанцы-хуситы выпустили из тюрьмы более 1,8 тыс. заключенных на северо-востоке страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал "Аль-Арабия".

Инцидент произошел во время нападения хуситов на город Саада, где расположена одна из центральных тюрем страны. "Хуситы также попытались освободить заключенных в других городах", — отмечает телеканал.

Столкновения между силами, верными действующему президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади, и вооруженными формированиями мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситами) возобновились в городе Аден на юге арабской республики, передает в воскресенье телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на собственные источники.

Обстановка в Йемене в последнее время существенно обострилась на фоне политического кризиса. На юге страны действует группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове", в центре идут столкновения между войсками, лояльными президенту, и силами, поддерживающими хуситов.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. В субботу стало известно, что ВВС коалиции уничтожили захваченный повстанцами военный склад в Сане, где, предположительно, хранились баллистические ракеты.