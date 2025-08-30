Хуситы подтвердили гибель главы правительства йеменских повстанцев

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" подтвердили, что глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении непризнанного президентского совета, который управляет территорией Йемена, находящейся под контролем движения "Ансар Аллах".

"Мы объявляем о гибели Ахмеда Галеба ар-Рахви, главы правительства перемен и созидания, а также нескольких его коллег-министров. Израильские войска напали на них во время планового совещания, которое правительство проводило для оценки его деятельности и результатов за прошедший год", - говорится в заявлении повстанцев.

В движении отметили, что вместе с главой правительства повстанцев погибли несколько его коллег-министров, их имена не называются. Кроме того, некоторые члены правительства получили ранения средней и тяжелой степени. В настоящее время они проходят лечение.

Армия обороны Израиля 29 августа подтвердила удар по военному объекту в Йемене, где находились начальник генштаба и министр обороны хуситов.