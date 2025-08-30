    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Husilər Yəmənin baş nazirinin öldüyünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 18:38
    Husilər Yəmənin baş nazirinin öldüyünü təsdiqləyib

    Yəmənin üsyançı "Ənsar Allah" hərəkatından olan husilər, baş nazir Əhməd Qalib ər-Rahavinin İsrail ordusunun zərbəsi nəticəsində öldürüldüyünü təsdiqləyib.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Hərəkat üsyançı baş nazirlə birlikdə onun bir neçə nazir yoldaşının da öldürüldüyünü qeyd edib, lakin onların adları açıqlanmayıb.

    Avqustun 29-da İsrail Müdafiə Ordusu Yəməndə husilərin baş qərargah rəisi və müdafiə nazirinin yerləşdiyi hərbi obyektə zərbə endirdiyini təsdiqləyib.

    Yəmən   Husilər  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Хуситы подтвердили гибель главы правительства йеменских повстанцев

