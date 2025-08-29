ЦАХАЛ подтвердил удар по военному объекту в Йемене, где находились высшие чины хуситов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила удар по военному объекту в Йемене, где находились начальник генштаба и министр обороны хуситов.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Согласно данным, ЦАХАЛ все еще ждет подтверждение результатов атаки.

"Это был сложный удар, основанный на разведданных. Мы воспользовались узким разведывательным окном для проведения точной операции", - передает газета сообщение пресс-службы армии.

Также отмечается, что ЦАХАЛ готовится к возможному ответному удару со стороны хуситов, однако отмечает, что эти действия основаны не на данных разведки, а на общей оценке ситуации.