    İsrail ordusu Yəməndə yüksək rütbəli husilərin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    29 avqust, 2025
    18:23
    İsrail ordusu Yəməndə yüksək rütbəli husilərin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Yəməndə husilərin Baş Qərargah rəisi və müdafiə nazirinin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.

    IDF hücumun nəticələrinin təsdiqlənməsini gözləyir.

    "Bu, kəşfiyyat məlumatlarına əsaslanan mürəkkəb zərbə idi", - məlumatda qeyd olunub.

    Husilərin mümkün cavab zərbəsinə hazırlaşan IDF bildirib ki, bu addım kəşfiyyat məlumatlarına deyil, vəziyyətin ümumi qiymətləndirilməsinə əsaslanır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    ЦАХАЛ подтвердил удар по военному объекту в Йемене, где находились высшие чины хуситов

