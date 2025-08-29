İsrail ordusu Yəməndə yüksək rütbəli husilərin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 29 avqust, 2025
- 18:23
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Yəməndə husilərin Baş Qərargah rəisi və müdafiə nazirinin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.
IDF hücumun nəticələrinin təsdiqlənməsini gözləyir.
"Bu, kəşfiyyat məlumatlarına əsaslanan mürəkkəb zərbə idi", - məlumatda qeyd olunub.
Husilərin mümkün cavab zərbəsinə hazırlaşan IDF bildirib ki, bu addım kəşfiyyat məlumatlarına deyil, vəziyyətin ümumi qiymətləndirilməsinə əsaslanır.
