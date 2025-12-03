Хуситы освободили экипаж судна Eternity C

Йеменские хуситы освободили захваченных ранее членов экипажа затонувшего сухогруза Eternity C.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Согласно информации, моряки были членами экипажа Liberian-flagged Eternity C, одного из двух коммерческих судов, потопленных в течение нескольких дней в июле. Тогда хуситы опубликовали видео атаки на корабль, заявив, что спасли часть экипажа и доставили их в безопасное место.