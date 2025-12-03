Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Хуситы освободили экипаж судна Eternity C

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 20:03
    Хуситы освободили экипаж судна Eternity C

    Йеменские хуситы освободили захваченных ранее членов экипажа затонувшего сухогруза Eternity C.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Masirah.

    Согласно информации, моряки были членами экипажа Liberian-flagged Eternity C, одного из двух коммерческих судов, потопленных в течение нескольких дней в июле. Тогда хуситы опубликовали видео атаки на корабль, заявив, что спасли часть экипажа и доставили их в безопасное место.

    хуситы моряки судно
    Husilər "Eternity C" gəmisinin ekipajını azad ediblər
    Elvis

    Последние новости

    20:08

    В Германии развернули израильскую систему ПВО Arrow 3

    Другие страны
    20:05

    Завтра в Баку состоится заседание азербайджано-иракской МПК

    Бизнес
    20:03

    Хуситы освободили экипаж судна Eternity C

    Другие страны
    19:53

    ХАМАС передал МККК тело погибшего израильского заложника - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:40
    Фото

    Генпрокурор Азербайджана совершил официальный визит в США

    Внешняя политика
    19:32
    Фото

    Азербайджан изучает китайский опыт долговременного хранения энергии

    Энергетика
    19:27

    TƏBİB: Состояние подорвавшегося на мине в Агдере тяжелое - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:22

    Пашинян больше не считает Кочаряна и Саргсяна политическими конкурентами

    В регионе
    19:15

    Турция впервые поставила боевой корабль стране-члену ЕС и НАТО

    В регионе
    Лента новостей