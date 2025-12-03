Хуситы освободили экипаж судна Eternity C
Другие страны
- 03 декабря, 2025
- 20:03
Йеменские хуситы освободили захваченных ранее членов экипажа затонувшего сухогруза Eternity C.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Masirah.
Согласно информации, моряки были членами экипажа Liberian-flagged Eternity C, одного из двух коммерческих судов, потопленных в течение нескольких дней в июле. Тогда хуситы опубликовали видео атаки на корабль, заявив, что спасли часть экипажа и доставили их в безопасное место.
